Commisso giura amore eterno: “Nessun’altra squadra in Italia, felice a Firenze”

Intervistato dall’Associated Press, il presidente Rocco Commisso ha giurato amore eterno alla Fiorentina:

Mi carico delle conseguenze dello stadio. Per sempre, fino a quando resterò in vita. La mia famiglia deciderà se restare o no. Io resterò per sempre, ho già preso questa decisione, non farò nessun altro investimento in Italia, nessun’altra squadra. Mia moglie mi ha detto: ‘Se dobbiamo comprare qualcosa, compriamola a Firenze’. Sono molto felice a Firenze.