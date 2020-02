Commisso: “Firenze e la Fiorentina meritano rispetto”

Presente all’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Gobetti – Volta” di Bagno a Ripoli, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato così agli studenti:

Nedved? Non ha avuto il coraggio di darmi la mano. Che siamo noi?Domenica negli spogliatoi ho visto i ragazzi piangere. Son contento di aver fatto quello che ho fatto. Se arriverà la multa, la pagherò. La Fiorentina e Firenze devono essere rispettati, sono qui per questo. Sono qui per aiutare il calcio italiano. Il calcio inglese non è miglior di quello italiano, ma sanno lavorare meglio sul piano del business perché ci sono stadi nuovi. Dobbiamo portare il calcio italiano ai livelli che si merita.

Lo stadio? Inizialmente avevo pensato al restauro del Franchi, ma non so se si potrà fare. Quando sono arrivato a Firenze, pensavo si fosse già avanti. Dobbiamo aspettare. Non aspetto dieci anni per fare qualcosa. Per la prima volta la Fiorentina avrà il centro sportivo di proprietà, sarà un asset della società. Poi quello che voglio regalare a Firenze, se me lo lasciano fare, è un nuovo stadio.

Col nuovo allenatore abbiamo iniziato a fare bene, ad eccezione delle ultime due partite. Vediamo se contro l’Atalanta, le cose cambieranno.