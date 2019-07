Commisso: “Fiorentina negli Usa per promuovere il brand. Saremo in forma per il campionato”

Prima del fischio d’inizio di Fiorentina-Chivas, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha preso la parola ai microfoni di Sportitalia. Queste le sue dichiarazioni: “E’ bastato un giorno per decidere di partecipare all’International Champions Cup. L’obiettivo è promuovere il nostro brand, perché la Fiorentina non è famosa come il Milan o la Juventus. Spero che la squadra lavori duro, i messicani sono avanti a noi come condizione, noi abbiamo alcuni giocatori che sono appena tornati dalle nazionali, saremo in forma per il campionato”.

LA DIRETTA DELLA PARTITA