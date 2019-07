Commisso: “Ecco il valore della Fiorentina. Mi spaccherò il c…”

Altro giro, altra intervista. Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato a lavocedinewyork.com. Riportiamo alcune sue dichiarazioni:

Il valore della mia impresa Mediacom in questo momento lo ritengo di 8 miliardi di dollari. Mentre per la Fiorentina, parliamo di circa 150-170 milioni. Quindi l’ho comprata con una piccola percentuale di quello che posseggo, ma sta prendendo il 98% del mio tempo. Ma ho appena iniziato, è tutto nuovo per me, è in Italia, la cultura è diversa, ci credi o no, ho dovuto firmare più carte legali in questa operazione in Italia che avevo firmato in tutta la mia vita. Ma è il sistema italiano. Quanto tempo prevedo di stare a Firenze? Non voglio dire una cifra, perché le cose possono cambiare, ma la mia intenzione è di venire per vedere le partite. Il mio piano per vincere? Non ho un piano. Lavorerò duro e sarò onesto con voi, mi spaccherò il culo (“I’ll work my ass off”) per la Fiorentina e poi vedremo quel che succederà. Quando si parla di un piano, di fare un piano generale, prima devi conoscere bene tutta la squadra. Comunicare ad aggiustare le infrastrutture, guadagnare un po’ di tempo. Pensare al centro sportivo, ma tutto questo prende tempo non si può fare in un giorno. E quindi ci fermeremo a riflettere, e vedremo cosa abbiamo raggiunto e organizzato per la prossima stagione. Ecco non posso promettere altro.