L’agente di Vlahovic alloggia nello stesso albergo di Commisso. Si parlerà del rinnovo?

Radio Bruno racconta un’interessante curiosità di mercato che coinvolge Dusan Vlahovic, o meglio il suo entourage. L’emittente, infatti, nel corso del Pentasport ha raccontato come Darko Ristic – agente del calciatore – alloggi in questi giorni nello stesso albergo che ospita Rocco Commisso. Sistemazione nella quale Ristic resterà fino al termine del mercato, il 5 0ttobre. Difficile pensare che sul piatto non ci possa essere in calendario un incontro per definire il rinnovo del neo numero “nove” viola.