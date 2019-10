Commisso conferma: “Voglio il nuovo stadio pronto per settembre 2023”. E sulla squadra…

Ecco le parole del presidente gigliato Rocco Commisso al media ufficiale della Fiorentina:

A Firenze si sta meglio che a New York, oggi è una gran bella giornata, ci sono quasi trenta gradi. Sono contento di essere tornato, se non sbaglio è il quinto viaggio in quattro mesi, speriamo di portare fortuna. L’ultima volta dal vivo avevo visto la gara contro la Juve, poi la squadra è andata sempre meglio facendo tanti punti. Anche da lontano è comunque una grande emozione seguire la Fiorentina, speriamo che domani sera contro la Lazio i ragazzi facciano bene: ne sono convinto. Prima andrò a Cesena a seguire la Supercoppa delle Women’s, sarà una domenica impegnativa ma lo faccio volentieri, tengo molto alla squadra femminile. Nel club sono tutti contenti per la realizzazione del centro sportivo, dalla Prima Squadra ai giovani ed alle donne. Lo stadio? Il sindaco vuole il meglio per Firenze, così come il sottoscritto. Tutto deve essere fatto bene, con i costi giusti e nei tempi che abbiamo indicato: nel settembre 2023 vogliamo giocare la prima partita nel nuovo impianto. Lavorando per bene andremo lontano. Ringrazio come sempre i tifosi per l’accoglienza che tutte le volte mi riservano qui a Firenze.