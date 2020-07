Commisso coccola Ribery. E la squadra ieri sera è andata a cena a casa sua

Dopo il brutto episodio del furto (LEGGI QUI), la Fiorentina ha deciso di coccolare Ribery. Rocco Commisso gli ha fatto una telefonata per stargli vicino e ha scritto un comunicato per chiedere ai tifosi viola di stare vicini al francese. Ieri sera invece, scrive Il Corriere dello Sport, i giocatori della squadra sono andati a cena a casa del francese per fargli compagnia dopo la brutta sorpresa che ha trovato.