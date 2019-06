Commisso: “Chiesa resta al 99%. Spero di farvi divertire, ma nessuna promessa”

Il proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, è stato intervistato da Rtv 38 prima della finale del Calcio Storico in piazza Santa Croce:

Che devo dire, è un’emozione incredibile. Sono italiano, mi emoziono di fronte alla città più bella d’Italia, vuoi che mi metta a piangere? Spero di farvi divertire con la Fiorentina, ma non ci sono promesse. Non le faccio, se non le posso mantenere. Se Chiesa resta? Fino ad oggi posso dire che resta, non so se nel contratto ci sono clausole che non conosco, al 99% resta per un altro anno. De Rossi? Stai facendo troppi nomi.