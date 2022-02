Commisso esulta: “Bravi a non mollare. Contento per Amrabat”

La soddisfazione del presidente, che ha voluto complimentarsi direttamente con Italiano, Biraghi e Amrabat

Così Rocco Commisso ha commentato la vittoria di stasera contro lo Spezia: "Una partita sofferta in un’atmosfera davvero difficile. Siamo riusciti a ottenere la vittoria perché non abbiamo mai mollato. Per Vincenzo non è stata una serata semplice, ma usciamo a testa alta e con 3 punti meritati. Sono contento per Amrabat che ha fatto un errore ma anche il goal della vittoria e per Piatek che è andato ancora a segno. Bravi ragazzi e un grazie ai nostri tifosi anche oggi vicino a noi".