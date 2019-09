Commisso atterrato a Peretola: il presidente è carico per la gara più importante

Lo aveva detto e la promessa è stata mantenuta: Rocco Commisso è tornato. Atterrato da poco all’aeroporto di Peretola, grazie ad un volo privato partito da New York ed arrivato pochi minuti fa a Firenze, l’imprenditore italo-americano è di nuovo nel capoluogo toscano per assistere, domani, alla partita tra Fiorentina e Juventus. Commisso è arrivato come sempre accompagnato dalla moglie e dal figlio Joseph. Lo riporta Sky Sport.