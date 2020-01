Commisso/2: “All’intervallo sono entrato nello spogliatoio. Coro per Cutrone? Inglesi sempre ubriachi…”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso ha parlato anche a Rai Sport dopo la vittoria contro la Spal per 1-0:

La coppia Cutrone-Vlahovic mi ha esaltato, ma non vuol dire che Chiesa ha giocato male, è un po’ sfortunato. Dopo il primo tempo sono entrato negli spogliatoi e mi sono arrabbiato. Nel secondo tempo si sono svegliati ed è arrivata anche un po’ di fortuna.

Il coro degli inglesi per Cutrone? Perché gli inglesi non prendono in giro se stessi vista tutta la birra che bevono e per come si ubriacano? Pensino a tutto lo zucchero che mangiano.

Non aver ceduto Chiesa in estate? Non sono pentito. In vita mia non sempre ho cominciato al meglio. Mi devono dare tempo, anche per quanto riguarda lo stadio.