Commisso ai social ACF: “Ringrazio la squadra, a Milenkovic ho detto…”

Il presidente ha commentato la prestazione dei viola ai canali ufficiali del club

Così Rocco Commisso parlando ai canali ufficiali del club viola: "Voglio ringraziare i ragazzi per questa prestazione, è stata una grande partita. Prima del match ho parlato con Milenkovic e gli ho detto che questa sarebbe stata la sua gara, e così è stato. Lui e gli altri difensori hanno giocato alla grande, infatti non abbiamo subito gol. La Fiorentina non è solo Dusan (Vlahovic, ndr), che ha fatto due belle reti. Siamo più vicini alla salvezza. Andiamo avanti così che tra tre giorni c'è il Cagliari. La Lazio arrabbiata? Quando hanno vinto tre partite contro di me, non lo erano...".