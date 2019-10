Commisso a John Elkann: “Alla Juve non mi volevate, ho preso la Fiorentina. Magari farò di più”

In occasione del Columbus Day a New York, il patron viola Rocco Commisso ha incontro John Elkann, dirigente Fiat della famiglia Agnelli. Tuttosport in edicola oggi riporta un loro scambio di battute. Rocco ha chiesto a Elkann di smettere di vincere tutto, immediata la risposta: “I miei figli vogliono sapere: come mai un tifoso juventino ha comprato proprio la Fiorentina?”. Commisso, simpatizzante juventino da giovane, ha risposto sorridendo: “Perché voi non mi volete alla Juve: meritate complimenti per quanto state facendo, mi piacerebbe tanto emularvi e magare fare anche meglio a Firenze con un nuovo stadio, una società solida e una squadra sempre più forte”.

Durante l’incontro, i due hanno parlato anche della Nazionale e di Ferrari: due grandi passioni di Commisso.