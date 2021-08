Commisso/3: “Obiettivo parte sinistra, curioso dei nuovi. Gattuso? Lo rispetto”

Altre parole del numero uno della Fiorentina

"Quest'anno mi aspetto di arrivare minimo nella parte sinistra della classifica. Mi piacerebbe, insomma, finire il torneo prima del decimo posto e quindi migliorare la posizione raggiunta nel mio primo anno alla guida della società viola. Farò ancora qualche giorno di vacanza in Calabria, per poi andare a Roma sabato prossimo per incontrare la squadra e, soprattutto, per incontrare per la prima volta di persona, dopo il suo arrivo a Firenze, il neo-allenatore Italiano. Sono, comunque, curioso di vedere all'opera i nuovi acquisti e in particolare Nico Gonzales. Speriamo di iniziare bene il campionato e fare all'Olimpico una bella partita. Italiano è un allenatore molto bravo. Un tecnico che è riuscito già a farsi apprezzare dai suoi giocatori e bravo pure a far cambiare alla Fiorentina il proprio sistema di gioco. Le sue idee offensive e aggressive sono molto interessanti. Con molta probabilità, rispetto al passato, la Fiorentina, visto il modo diverso di stare in campo, prenderà qualche gol in più ma sono sicuro che riusciremo a segnare più gol dell'anno scorso e a dare più spettacolo. Finora, infatti, ho visto una Fiorentina bella e piacevole: col Cosenza, in Coppa Italia, la squadra ha davvero impressionato per gioco, temperamento e soluzioni in ogni zona del campo. L'acquisto di Gonzales è stato azzeccato e sono convinto aiuterà la squadra ad essere ancora più pericolosa e imprevedibile nel reparto offensivo. Di Gattuso come persona ho sempre avuto un gran rispetto. Con noi, purtroppo, la vicenda del suo arrivo come allenatore non è andata bene. Personalmente ho detto anche a Gattuso che quando lui vorrà togliere la clausola di riservatezza attualmente è in atto, si potrà chiarire alla luce del sole e senza problemi e polemiche di alcun genere, non appena i suoi avvocati daranno il via libera ai nostri legali, quello che è successo. Altrimenti, com'è giusto che sia, ognuno, con serenità, per la propria strada".