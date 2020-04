Commisso /1: “Voglio portare la Fiorentina ad essere la Principessa delle sette sorelle”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, parlando di tutte le tematiche di casa viola. Naturalmente ha iniziato parlando del momento complicato e del virus, che ha colpito anche la Fiorentina, specificando come ora le condizioni siano migliorate per tutti, compreso per il dottor Luca Pengue. Parlando del campionato, il presidente ha fatto capire che la volontà di riprendere c’è, anche se l’importante è non compromettere la prossima stagione. Alla domanda su cosa vede per il nuovo stadio nei prossimo due anni ha risposto: “Nei prossimi due anni non vedo niente, non si può fare niente. Stiamo lavorando per trovare un’alternativa al Franchi“. Tornando al campo, il presidente specifica che: “Non voglia fare della Fiorentina la Principessa delle squadre che lottano per salvarsi. Voglio farne la Principessa delle sette sorelle“. Sulla possibilità di stancarsi della troppa burocrazia, Commisso ha specificato che vuole investire e ha voglia di fare, e come lui tanti altri americani, facendo capire che non lascerà Firenze facilmente.