Commisso/1: “Non ho comprato la Fiorentina per fare soldi, ma per rendere il club vincente”

Allo stato attuale, ricostruire il Franchi è troppo impegnativo. Finora ci è stato detto che dobbiamo mantenere le curve come parte di ogni rinnovamento. Questo è un grosso problema per me perché fa poco per migliorare l’esperienza dei fan, limita lo spazio commerciale e la nostra capacità di inserire un museo o una hall of fame. Il miglior risultato sarebbe se mi dessero l’opportunità di costruire in una nuova posizione in modo tempestivo

Come vedi la tua pianificazione di un nuovo stadio?

Ho due priorità principali per la costruzione di uno stadio: i fan e i ricavi. Innanzitutto, voglio che i nostri tifosi siano al coperto mentre guardano la partita. Non voglio che si bagnino a gennaio o febbraio o cuociano al sole a maggio e agosto. Il loro comfort è molto importante per me. In secondo luogo, abbiamo bisogno che il nuovo stadio sia un fattore trainante per le entrate. In questo momento la Juventus ha un fatturato annuo di 500 milioni e noi siamo a 100 milioni. Il loro nuovo stadio è stato un elemento critico del loro successo sul campo.

Si deve investire nel nome di Firenze.

Firenze è una delle principali destinazioni turistiche e crediamo che un nuovo stadio potrebbe diventare un’attrazione da non perdere per i 15 milioni di visitatori che transitano ogni anno. Se consideri quanto vengono pagati i migliori giocatori in Europa, sarà difficile costruire una squadra vincente che competa per i trofei se non aumentiamo drasticamente le nostre entrate. Con Financial Fair Play, non possiamo avere più di 30 milioni di perdite in tre anni. È un vantaggio per tutti assicurarsi che i soldi entrino nel club, così possiamo investire quei soldi in giocatori di talento. Costruire un nuovo stadio ci aiuterebbe ad aumentare le entrate. Queste entrate aggiuntive non stanno andando in tasca. Non ho comprato la Fiorentina per fare soldi, ma per rendere il club un vincitore