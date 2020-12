Come seguire Fiorentina-Genoa

Stasera alle ore 20,45 va in scena allo stadio Artemio Franchi la partita Fiorentina-Genoa, posticipo della decima giornata di Serie A. Appuntamento delicato per entrambe, alle prese con una classifica molto complicata. Su Violanews.com seguiremo l’evento a tutto tondo, come sempre: non solo la diretta testuale del match, ma anche il “live blog” con i commenti dei tifosi su twitter e al 90′ le pagelle del match e quindi le dichiarazioni dei protagonisti. Fiorentina-Genoa sarà trasmessa in diretta tv sul canale satellitare Sky, mentre la radiocronaca integrale è su Radio Bruno.