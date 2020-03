Amarcord: cinque anni fa il sacco di Roma in Europa League

19 marzo 2015 – 19 marzo 2020. Sono passato cinque anni, un lustro, dal roboante 3-0 inflitto dalla Fiorentina alla Roma in Europa League. Fu una vera e propria dimostrazione di forza. Nessuno si sarebbe aspettato un risultato così netto a favore della squadra di Montella. Anche perché i giallorossi di Rudi Garcia partivano da un leggero vantaggio, visto l’1-1 dell’andata firmato Ilicic e Keita. La Roma, invece, alzò bandiera bianca fin da subito, concedendo tre gol alla Fiorentina, dal decimo al ventunesimo del primo tempo. Prima il rigore di Gonzalo, poi la rete di Alonso a porta vuota propiziata dell’errore fantozziano di Skorupski, infine l’imperioso colpo di testa di Basanta su calcio d’angolo. Le marcatura sarebbero potute essere quattro, se non fosse stata per la traversa colpita da Salah nella ripresa.

Dopo quella pessima figura, i giocatori della Roma – c’era anche il futuro viola Astori – furono sommersi di fischi dall’Olimpico e in particolare dalla Curva Sud. I gigliati, invece, vennero accolti come eroi alla stazione di Campo di Marte in nottata.

La Fiorentina stava attraversando il miglior momento della stagione, come testimoniato dai successi contro Roma, Tottenham, Inter, Juventus e Milan tra Coppa Italia, Europa League e campionato. Come passa veloce il tempo.