Leonardo Colucci, ex giocatore di Lazio e Verona, ha parlato a Radio Sportiva anche di Amrabat, centrocampista della Fiorentina in prestito al Verona. Queste le sue parole:

Ogni giocatore trova tutti i giorni le motivazioni per dare il massimo, in tal caso mettendosi ancora di più in mostra in altre squadre, con la testa però sempre sul presente.