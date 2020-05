Colonnese: “Chiesa nel 4-3-3 è devastante”. Su Vlahovic e Milenkovic…

Francesco Colonnese, ex difensore dell’Inter, ospite della trasmissione 30’ minuto dopo aver ricordato la figura di Gigi Simoni recentemente scomparso ha parlato di campionato e Fiorentina

Campionato

Prima dello stop del campionato ero rimasto impressionato dalla Lazio che andava a mille giocando un calcio stellare. Era la squadra che giocava il miglior calcio in Italia. La Juventus era stata avvantaggiata dalla vittoria contro l’Inter, ma per il resto non stava giocando bene. Adesso sicuramente la Lazio avrà perso lo smalto di allora e la Juventus sarà più forte delle altre.

Chiesa

Chiesa è un giocatore forte nella Fiorentina, ma quando vai nelle grandi squadre può cambiare tutto. Abbiamo visto che anche Bernardeschi che a Firenze faceva la differenza andando alla Juventus è sparito. E’ un grande giocatore, ma per me in una grande squadra non può giocare seconda punta, è bravo sulla fascia ma deve fare più gol soprattutto se viene acquistato come attaccante. E’ un giocatore devastante nel 4-3-3, ma va visto come reagisce dove c’è molta concorrenza. Non so invece se è adatto al 3-5-2 di Conte

Vlahovic e Milenkovic