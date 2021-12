Colantuono nel pre: “Situazione anomala, non si vive con grande entusiasmo”

Le parole del tecnico granata

"Situazione societaria? E’ una situazione anomala, non si vive con grande entusiasmo. A questa difficoltà si aggiungono gli infortuni. Speriamo che questo semestre dell’anno si chiuda presto. Ribery-Simy? Gioca Simy per le caratteristiche, abbiamo bisogno di un giocatore che ci possa dare profondità, Bonazzoli è più simile a Ribery, sarà utile a gara in corso."