Stefano Colantuono, ex allenatore di Atalanta e Udinese, ha parlato anche della Fiorentina a Tutti Convocati, su Radio24:

“Quarto posto? Forse vedo meglio la Lazio del Milan, ma attenzione a Roma e Fiorentina che possono stupire. La squadra viola ha fatto un mercato importante. Ribery non sarà il giocatore ammirato al Bayern ma potrà comunque fare la differenza, così come Boateng. In più ha trattenuto Chiesa: secondo me può essere la sorpresa di questo campionato“.