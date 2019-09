Colantuono: “Fiorentina convincente, unico passo falso contro il Genoa”

L’allenatore Stefano Colantuono ha parlato di Atalanta-Fiorentina a Tuttomercatoweb.com:

La sconfitta dell’Atalanta in Champions? La collocherei nella classica serata storta, lo ha dimostrato subito dopo contro la Fiorentina. Al di là del pareggio è stata un’ottima partita, c’è stata grande forza per andare a recuperare una gara che sembrava persa. Per me il pari gli dà grandissimo slancio, perdere quella partita dopo la Champions poteva essere una brutta botta. Un po’ come Copenaghen lo scorso anno, quando ha pagato l’eliminazione. La Fiorentina è forte, ha fatto ottime prestazioni contro la Juventus, con il Napoli… l’unico passo falso è stato con il Genoa.