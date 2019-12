Cois: “Torino-Fiorentina partita tesa. Chiesa è il 40% del gioco viola”

Intervistato da torinogrnnata.it, il doppio ex di Torino e Fiorentina, Sandro Cois, ha parlato della sfida di domenica pomeriggio tra granata e viola:

Sarà una partita tesissima, non sarà semplice. Entrambe devono vincere, perché chi mancasse i tre punti rischia grosso. Parlo soprattutto dei due allenatori, entrambi in una situazione particolare.

Mancherà sicuramente Belotti e probabilmente Chiesa. Chi ci rimette di più? Una bella lotta. Belotti è determinante non solo per i suoi gol ma anche per il gioco complessivo del Toro, è uno dei pochi se non l’unico a fare la differenza. Come Chiesa che secondo me rappresenta almeno il 40% del gioco della Fiorentina, quando sta bene.