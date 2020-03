Cois: “Amrabat e Kouamé grandi acquisti. Stadio nuovo fondamentale”

Intervistato da europacalcio.it, l’ex centrocampista Sandro Viola ha parlato del suo passato alla Fiorentina e della squadra viola di adesso:

Ho bellissimi ricordi, Ranieri è stato il mio primo allenatore a Firenze. Sono stati tre anni molto importanti, abbiamo vinto la Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, siamo arrivati in Coppa delle Coppe, ci siamo levati diverse soddisfazioni contro il Barcellona pareggiandola al Camp Nou. Eravamo una buonissima squadra, non penso la più grande Fiorentina di quell’epoca in cui ho giocato; la più forte è stata sicuramente quella con Trapattoni in Champions League”.

Batistuta? E’ stato uno dei più grandi attaccanti del campionato italiano ma all’epoca non c’era solo lui in Italia; c’era un fenomeno che si chiamava Ronaldo che per me è stato il giocatore più forte del mondo in quel decennio. Prima a Barcellona e poi all’Inter era devastante, non ho mai visto un calciatore dal vivo così forte.

La Fiorentina di Commisso? E’ un cantiere aperto, diciamo che in questo momento stanno ponendo le basi per il futuro; Commisso sta lavorando, oltre che per costruire una squadra forte, anche a livello di investimenti fuori dal campo. E’ fondamentale fare lo stadio a Firenze; sono fiducioso, le potenzialità economiche di Commisso sono fortissime, ha un grandissimo patrimonio, ha voglia di portare la Fiorentina in alto, ha grande entusiasmo. Penso che questo campionato sia di transizione per valutare poi quello che sarà il lavoro che dovranno fare il prossimo anno, sia a livello tecnico con l’allenatore che con i giocatori.

Amrabat? E’ stato un grandissimo acquisto come lo è Kouame che spero di rivedere presto in campo. La Fiorentina si è assicurata due grandissimi calciatori per il prossimo anno.