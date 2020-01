Coentrao apre alla Serie A: “Se chiamassero, risponderei presente”

Tuttomercatoweb ha rintracciato lo svincolato Fabio Coentrao per un’intervista della quale vi proponiamo alcuni passaggi:

“Io in Italia? Mi piacerebbe, è un grande campionato, poi c’è Cristiano Ronaldo, il migliore del mondo. Mi alleno per restare in forma e guardo molta Serie A, è un bellissimo torneo. Non ho ancora deciso dove andrò, non so… Bologna e Fiorentina sono due belle squadre. Lo è anche il Parma, in estate ne avevamo parlato ma non si è concluso nulla, se arrivasse una chiamata risponderei presente. Sì, l’Italia mi piace”.