Claudio Ranieri non smette, l’ex Viola verso il ritorno in Premier League

Gli ultimi aggiornamenti sull'esperto allenatore di Testaccio

Claudio Ranieri, l'ex tecnico di Roma, Leicester e Fiorentina dopo l'addio in estate alla Sampdoria potrebbe tornare presto su una panchina. Messe a tacere le voci su un possibile ritiro, secondo quanto rivelato da Sky sono stati avviati i contatti con il Watford. Trattative in stato avanzato che potrebbero essere finalizzate nei prossimi giorni per cercare di costruire un nuovo miracolo "stile" Leicester.