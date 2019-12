Classifica anno solare: solo una squadra ha fatto peggio dei viola nel 2019

Si chiuderà domani sera contro la Roma il 2019 della Fiorentina, almeno per quanto concerne il campo. Un anno importante per il cambio di proprietà (da Della Valle a Commisso) ma molto scadente sul piano dei risultati, soprattutto nella seconda parte della scorsa stagione. I numeri dicono che i viola sono penultimi nella graduatoria dell’anno solare, tra le formazioni che hanno militato in Serie A nelle ultime due stagioni. La Fiorentina ha raccolto la miseria di 32 punti in 35 partite! LA CLASSIFICA COMPLETA SU NUMERICALCIO.IT