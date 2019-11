Clara Mondonico: “La Fiorentina era la squadra di mio papà, vederlo nella Hall of Fame è una gioia”

Clara Mondonico, figlia di Emiliano, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno dell’inserimento dell’ex allenatore nella Hall of Fame della Fiorentina:

L’inserimento di mio papà nella Hall of Fame viola è una soddisfazione incredibile. Lui non ha solo allenato la Fiorentina, era la sua squadra, e lui sarà per sempre parte della Fiorentina, sono sicura che lui è felicissimo di questa cosa. Ho avuto una grande fortuna di avere un papà e un uomo come il mio, come ce ne sono pochi nel mondo del calcio, e questi attestati di stima fanno tanto piacere. Uno dei tanti miracoli che è riuscito a compiere è stato quello di unire tifoserie che non si sono quasi mai sopportate, come Fiorentina e Torino con l’Atalanta.