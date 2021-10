Clamoroso: Vlahovic rifiuta il rigore, va Biraghi dagli 11 m. La ricostruzione

Episodio che farà discutere al Franchi

La Fiorentina è andata in vantaggio nel match casalingo contro il Cagliari su rigore. Dagli 11 metri, però, non si è presentato il solito Dusan Vlahovic. Chei fischi nel pre gara abbiano influito? Secondo quanto raccontato da DAZN in diretta, dopo la segnalazione del penalty il serbo si è defilato dalla zona di battuta. Nico Gonzalez lo ha invitato a calciare ma il classe 2000 ha rifiutato il pallone. In un replay, si vede chiaramente Dusan ammettere: "Non me la sento". Chiamato da Bonaventura, allora, si è presentato capitan Biraghi sul dischetto e ha trasformato il calcio di rigore portando i suoi in vantaggio. Dopo il gol, comunque, l'ex Partizan si è lasciato andare ad un'esultanza.