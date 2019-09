Cinquini: “Pedro e Boateng le trattative che più mi incuriosiscono ma le perplessità rimangono”

Oreste Cinquini, direttore sportivo viola all’epoca della presidenza Cecchi Gori, è intervenuto in collegamento ad Anteprima Pentasport su Radio Bruno Toscana:

“C’è qualche perplessità ma penso che la proprietà e la direzione sportiva abbiano pianificato il tutto. Dal mercato sono arrivati molti giocatori e alcuni con età ben datata. Mi hanno stupito più di tutti le trattative per Boateng che, nonostante l’età, non è un falso nueve e l’investimento e quella per il giovane Pedro di cui però non conosco molto.

In attacco hai due punti giovani che possono crescere se seguiranno le indicazioni di mister Montella. Niente è perduto dopo due partite. La prima non era andata male dove poi è prevalso l’entusiasmo. A Genova la Fiorentina è andata per far e vincere la partita ma non è stata la domenica giusta. Anche lo stesso Chiesa non ha brillato al Ferraris domenica scorsa.

Penso anche io che a Chiesa serva un aiuto da parte della squadra, un pò come è avvenuto alla Lazio con Milinkovic Savic quando doveva lasciare Roma e poi alla fine è rimasto alla squadra bianco-celeste. Certo è che se Chiesa non si ripeterà come le passate stagioni, per la Fiorentina sarà una stagione sicuramente più complicata.

Ci vorrà sicuramente pazienza e servirà dare il giusto tempo alla nuova proprietà per ottenere risultati”.