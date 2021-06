Cinquini: “Commisso, occhio ai fiorentini. Non vedo progetto”. E su Antognoni…

L'esperienza dell'ex ds viola, che consiglia Commisso nella sua avventura Fiorentina

L'ex ds della Fiorentina Oreste Cinquini ha commentato a 360° le vicende viola a Radio Bruno: "Fare acquisti così importanti senza avere ancora l'allenatore in panchina? E' un'operazione che sicuramente era stata messa in moto da Gattuso. Hanno stretto i tempi su Gonzalez perché c'erano altre squadre, e hanno comunque cercato di dare un segnale alla tifoseria. Il problema è la non-programmazione, perché quando chiami Gattuso devi dargli garanzie ad un livello almeno da Conference o Europa League, sicuramente è successo qualcosa di importante. Adesso però occhio a Italiano, è uno dei migliori giovani in circolazione ma non so se per lui venire a Firenze è prematuro. Il dilemma è un altro: a Italiano gli diamo giocatori giovani o esperti? Quali metodologie tecniche ed economiche avrà a disposizione? E quali sono i programmi della società? Quando con Antognoni scegliemmo Malesani c'era un'idea dietro, un progetto giovane e ad ampio raggio".

Questione Antognoni: "Commisso è una persona 'decisivista', deve dire lui chi è il responsabile per operare nel sistema-Fiorentina. Ai tifosi non importa vincere gli scudetti, ma avere una squadra capace di lottare contro tutto e tutti, c'è da fare chiarezza perché con l'avvento dei tifosi allo stadio si rischia che ci sia contestazione. E Italiano, magari non per colpa sua, sarà in grado di gestire una piazza in rivolta? Servono spalle forti a livello societario, anche se bisogna dire che ancora i proprietari non conoscono molto bene Firenze. Lo si evince dal rinnovo di Antognoni: lui può, insieme a Pradè, costruire la Fiorentina del futuro e invece gli offrono una mansione che non accetterà. A Commisso dico di stare attento, perché noi fiorentini siamo esigenti".