Cinquini: “Chiesa era da vendere alla Juve un anno fa. A ottobre ci sarà l’assalto”

Nel corso di un’intervista ai microfoni di TMW Radio, l’ex dirigente della Fiorentina Oreste Cinquini ha detto la sua in merito alla enigmatica situazione che sta vivendo Federico Chiesa: “Per me la Fiorentina doveva già venderlo lo scorso anno alla Juventus“, ha spiegato Cinquini. “Quando passano certe sirene, è normale che il giocatore rimanga un po’ frastornato. Vale lo stesso discorso per Milinkovic-Savic con la Lazio. L’assalto a Chiesa secondo me avverrà nei primi giorni di ottobre. Mancini mi ha detto che è speciale e mi auguro che possa fare cose bellissime, magari nella Fiorentina visto che sono tifoso viola. Prima o poi però ci sarà un assalto su di lui, è un calciatore troppo importante”.