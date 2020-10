Cinque giocatori della Fiorentina convocati dall’Italia: i loro impegni in azzurro

Cinque giocatori della Fiorentina sono stati convocati dall’Italia per i prossimi impegni azzurri. Agli ordini di Roberto Mancini in Nazionale maggiore ci saranno Cristiano Biraghi, Giacomo Bonaventura, Gaetano Castrovilli e Federico Chiesa, mentre Patrick Cutrone sarà con l’Under 21 di Paolo Nicolato. La Nazionale di Mancini giocherà contro la Moldova in amichevole a Firenze e contro la Polonia in Nations League a Danzica. Gli Azzurrini invece sfideranno l’Islanda a Reykjavik e l’Irlanda a Pisa nelle qualificazioni europee.

