Cinque curiosità su Fiorentina-Cagliari

Di seguito cinque pillole su Fiorentina-Cagliari redatte dal Museo Fiorentina per Violachannel.tv:

Storico

Fiorentina e Cagliari, a Firenze, si sono affrontate in tutto 40 volte: 38 in serie A (26 vittorie viola, 7 pareggi, 5 sconfitte), una in serie B (il 2-1 del 18 gennaio 2004), una in coppa Italia (lo 0-1 del 12 settembre 1971). A favore della Fiorentina anche il totale delle reti: 69 a 29.

La prima volta

Il primo Fiorentina-Cagliari, disputato il 29 novembre 1964 all’allora “Stadio Comunale di Firenze”, terminò col risultato di 2-0: reti di Alberto Orlando e Kurt Hamrin. Al termine di quel campionato Orlando si laureò capocannoniere con 17 gol, alla pari con l’interista Sandro Mazzola. Da notare due coincidenze statistiche: Orlando andò a segno anche nella partita di ritorno, disputata l’11 aprile 1965, realizzando il gol dell’1-1. Allo stesso modo Hamrin decise i due Fiorentina-Cagliari successivi: il 2-0 del 6 febbraio 1966 (doppietta dello svedese), e l’1-0 del 5 marzo 1967.

Nasce una stella luminosa

Fiorentina-Cagliari 3-0 del 18 marzo 1973 (22esima giornata) vuol dire battesimo del gol in serie A per Giancarlo Antognoni. Viola in vantaggio per 2-0, reti di Nevio Scala e Nello Saltutti, quando all’89’ Sergio Clerici caracolla a centrocampo, alza la testa e lancia il giovane numero sette di Marsciano: destro preciso di controbalzo, e Albertosi è battuto per la terza volta. Il tutto sotto la curva Fiesole. Piccola curiosità: Antognoni esordì a Verona il 15 ottobre 1972 col numero otto, ma per la presenza tra i titolari di Merlo e De Sisti, disputò gran parte delle 20 presenze di quel campionato col numero sette. In quella stagione il futuro capitano viola segnerà anche un altro gol, contro il Palermo alla 26esima. Stavolta da fuori area, su punizione, sotto la Ferrovia.

Campioni d’inverno

Fiorentina-Cagliari 4-2 del 17 gennaio 1999 (tripletta di Batistuta e rete di Edmundo) rappresenta l’ultima volta che la squadra viola si è laureata campione d’inverno. Titolo platonico in teoria, che in pratica è stato spesso l’anticamera per quello di campione d’Italia. Non fu così nel caso dei viola. Come non lo fu il 17 gennaio 1982 quando Fiorentina e Cagliari, sempre per l’ultima del girone d’andata, impattarono per 1-1 (Sacchetti e Piras i marcatori): gigliati comunque campioni d’inverno con un punto di vantaggio sulla Juventus, ma ahimè… nemmeno quella volta vinceranno lo scudetto.

Gli ultimi incontri

L’ultimo Fiorentina-Cagliari, disputato il 21 ottobre 2018 per la 9° giornata di campionato, finì 1-1 con le reti di Veretout su rigore e Pavoletti. L’ultima vittoria al Franchi della Fiorentina sul Cagliari è del 12 marzo 2017: si gioca per la 28esima, segna Kalinic nei minuti di recupero. L’ultima affermazione rossoblù nel capoluogo toscano, invece, è del 13 maggio 2018 (37esima e penultima di campionato): gol decisivo ancora di Pavoletti. Chiudiamo con la partita d’andata tra Cagliari e Fiorentina, giocata il 10 novembre 2019, e terminata 5-2: reti per gli isolani di Rog, Pisacane, Simeone, Joao Pedro e Nainggolan. Unica consolazione la doppietta di Vlahovic nel finale, prime reti del giovane serbo in serie A.