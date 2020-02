Cincotta polemico: “Gara sospesa e poi ripresa, ma nemmeno ci fanno riscaldare. La Lega rifletta”

Manca l’ambulanza a bordo campo? Allora non si gioca. La gara Tavagnacco-Fiorentina Women’s di oggi (vinta dalle viola per 1-0) ha rischiato di essere sospesa visto che, appunto, non c’era l’ambulanza al campo della squadra locale. E così, tra il primo e secondo tempo, le due formazioni sono rimaste ferme per oltre 40′ negli spogliatoi. La cosa non è andata giù ad Antonio Cincotta, tecnico viola, che ha scritto su Twitter: “Freddezza. Gestione degli eventi. Coraggio. Brave ragazze. E un applauso a tutte e due le squadre. Encomiabili, dopo 43′ negli spogliatoi, senza il tempo minimo per un dignitoso secondo riscaldamento. Un qualcosa su cui riflettere per il bene della Serie A”.