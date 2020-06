Cincotta: “Commisso mi ha regalato un sorriso in piena emergenza, è illuminante”

Antonio Cincotta ha parlato di Rocco Commisso in occasione del primo anniversario della presidenza del tycoon nato in Italia. Queste alcune delle sue dichiarazioni al Brivido Sportivo:

“Commisso è un uomo che ti spinge naturalmente a dare qualcosa in più. Il suo carisma e soprattutto la sua storia, che è illuminante per un giovane come me, parlano da soli. Durante la pandemia, quando sembrava che non ci fossero speranze per uscire, improvvisamente il mio telefono squillò. Era il presidente in una triste domenica di marzo. Mi colpì: non mi chiese subito degli allenamenti e del Covid, ma scherzò con me per la mia nuova barba, giocando sul fatto che fosse un po’ bianca. Decise di regalarmi un sorriso inaspettato in un momento in cui sorridere faceva davvero la differenza. Poi volle sapere tutto delle ragazze.”