Cincotta: “Ci è mancata forza nelle gambe, la differenza con l’Arsenal è inarrivabile”

Antonio Cincotta, allenatore della Fiorentina Women’s ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Arsenal:

“Abbiamo giocato a cinque per cercare di giocare in contropiede, lasciando a loro il palleggio e provando a chiudere sull’ultimo passaggio. La squadra ha provato a giocare sulla corsa e nelle ripartenze, ma ci è mancata forza nelle gambe e forza fisica per rispondere ad una squadra a noi superiore. Tifosi? La tristezza che sento nel cuore è di non aver portato alla nostra città la speranza di giocare la gara fino all’ultima. Abbiamo dovuto solo applaudire la bravura del nostro avversario, perchè la differenza è inarrivabile. Dirigenza? Sono stati vicinissimi a noi, sia prima che durante e dopo la partita, sia Barone che Vergine. Sfortunati a trovare l’Arsenal? Siamo stati veramente sfortunati. Ci ha fatto molto arrabbiare, perchè potevamo trovare molte altre squadre che non fossero la squadra campione inglese. Avremmo voluto un’altra squadra da affrontare per provare a far durare di più il nostro cammino europeo. De Vanna? La voglio applaudire, perchè dopo il secondo gol ha preso tutte le compagne e ha parlato una per una per rinforzarle e cercare di farle rialzare la testa. Sono contento di tutte le mie ragazze.” [GLI ALTRI RISULTATI]