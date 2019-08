Ciccio Graziani: “Fa arrabbiare che Massa non si andato al monitor”

Direttamente dagli studi di Sport Mediaset XXL, Ciccio Graziani è tornato sulla serata di Fiorentina-Napoli e sulle dinamiche arbitrali:

Fa arrabbiare onestamente il fatto che Massa non sia andato a rivedere le immagini, per essere più sicuro. Uno così fa fatica a capire che tipo di ragionamento abbia fatto al VAR. Il rigore su Zielinski, invece, con le nuove regole lo si dà per il braccio largo.