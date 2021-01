Chiffi, arbitro casalingo. Designazione pericolosa

La designazione di Chiffi oggi a Napoli è probabilmente pericolosa: è la settima partita che dirige quest’anno in Serie A mentre nella sos stagione diresse ben tre gare dei viola. Ritengo che ci sia qualcosa che non va perché quando giochi in casa hai sempre arbitri di primo piano e in trasferta ti vengono mandati arbitri giovani con poca personalità diventa un po’ un problema. Se fossi un dirigente della Fiorentina avrei voluto essere tutelato da un arbitro di carattere con esperienza e personalità. Chiffi è molto casalingo, scolastico e nelle sue partite ci sono quasi sempre episodi da rivedere. Prendiamola come una semplice turnazione.