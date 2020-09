“Chiesa, per ora non succede nulla. Sviluppi nell’ultima settimana, poi un altro mercato”

La firma de La Nazione Riccardo Galli ha parlato al Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“Il ciclone Rocco continua e continuerà per qualche giorno, io circoscrivo il mercato a quella che sarà l’ultima settimana disponibile. A questo punto o le acque si stanno muovendo tanto per muoversi, oppure qualcosa accadrà in entrambe le direzioni, sia in entrata sia in uscita. Naturalmente la situazione di Chiesa sposterà gli equilibri; ad ora non sta succedendo niente, ma passata l’Inter queste cose cominceranno a prendere corpo. Sono davvero molto curioso, sarà interessante vedere come la Fiorentina affronterà poi la questione rinnovi. In passato ci sono stati scotti molto cari da pagare. Si tratterà proprio di un altro mercato. Centravanti? Prendiamolo come un sogno. So che la Fiorentina ha sempre cercato un profilo del genere, che poi non è stato possibile ottenere, almeno fino ad ora”.