Chiesa out con la Bosnia. Bernardeschi favorito al suo posto

Il momento poco felice di Federico Chiesa con la Fiorentina, può avere ripercussioni anche in Nazionale. Il ct azzurro Roberto Mancini infatti sembra aver deciso di non schierare dal 1′ il numero 25 viola per la trasferta di domani in Bosnia. L’indiziato a scendere in campo da titolare è infatti l’ex viola Bernardeschi, che comporrà il tridente con Belotti e Insigne. Per Chiesa però non sarà una bocciatura: per lui – uno dei fedelissimi del ct – ci sarà spazio in Armenia.