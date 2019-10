Chiesa, nessuno calcia più di lui in Serie A: i numeri. E in quanto a precisione…

Secondo i dati del sito ufficiale della Lega Serie A, dopo sei giornate di campionato Chiesa è il calciatore con più conclusioni tentate in campionato, ben 22. Lo seguono sul podio Duvan Zapata (20) e il trio Berardi-Correa-Dzeko (19). Rispetto allo scorso anno, quando Federico si affacciava ai primi posti di questa speciale classifica ma tendeva a distinguersi soprattutto per i tiri fuori dallo specchio, in questo inizio di stagione occupa un posto anche sul podio dei tiratori più precisi: con 14 tiri in porta, al pari di Correa, è secondo al solo Berardi (15).

Anche i dati del sito specializzato WhoScored evidenziano la netta crescita del giovane attaccante viola, sia in termini quantitativi che qualitativi. Nella Serie A 2019/20 finora ha calciato ben 5,4 volte ogni novanta minuti in media, mentre nelle sue prime tre stagioni a Firenze si era fermato a 3,3, 3,2 e 3,9 conclusioni tentate p90. In più, con 2,1 tiri in porta p90 nelle sei gare giocate sin qui ha quasi doppiato i risultati in precisione delle sue stagioni precedenti, quando a stento era arrivato a superare l’unità.