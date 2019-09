“Chiesa, intervengano Pradè e Commisso. Prima era il simbolo dell’umiltà”

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, che ieri ha seguito da vicino la partita dell’Italia contro l’Armenia, ha parlato a Radio Bruno Toscana della deludente prestazione di Federico Chiesa:

Sono rimasto sconvolto dalla prestazione di Chiesa contro l’Armenia.

La Fiorentina deve fare la Fiorentina, deve parlare con Chiesa e vedere se è interessato a diventare la bandiera della squadra. Se no, è inutile tenerlo controforza. Il problema mi sembra molto serio. Ieri ha perso la palla che ho portato al contropiede vincente dell’Armenia. Devono intervenire Pradè e Commisso. Bisogna metterlo nelle condizioni di ritrovare la pace. Con la fine del mercato il problema non è stato risolto. E’ la controfigura di sé stesso. Prima era il simbolo dell’umiltà, adesso tira sempre e lo vedo anche propenso ai rientri in difesi, ma potrebbe essere un problema fisico. Può costare 70-80 milioni un giocatore che ha segnato solo sei gol in campionato?