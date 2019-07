Chiesa e Milenkovic, domani attesi in America con la squadra

Durante il Pentasport in onda su Radio Bruno è arrivata la conferma: Chiesa e Milenkovic arriveranno domani allo stadio di Bridgeview, per assistere alla sfida contro il Chivas (ore 3 della notte italiana) e prendere contatto, soprattutto il vicecapitano, con il Presidente Rocco Commisso – che atterrerà quasi in contemporanea. Saranno giorni decisivi per la permanenza o meno di Federico in viola.