Chiesa, anche oggi soltanto terapie: da valutare per la partita contro la Roma

Persistono i dubbi sul recupero di Federico Chiesa per la partita contro la Roma. Mentre la squadra lavorerà al centro sportivo per una seduta di lavoro pomeridiana, l’attaccante ha svolto terapie. Uscito acciaccato dalla partita contro l’Inter, già nella giornata di ieri il giocatore aveva svolto una sessione di allenamento personalizzata. Chiesa sarà seguito e valutato nelle giornate di domani e di giovedì per capire se venerdì sera potrà giocare l’ultima partita dell’anno 2019.