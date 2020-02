Chiarugi: “Commisso ha esagerato, ma incarna Firenze. E le regole vanno cambiate”

L’ex attaccante viola Luciano Chiarugi è tornato ai microfoni di Radio Bruno Toscana sulla partita di ieri allo Stadium e su alcuni singoli della Fiorentina:

Commisso si è immedesimato nel popolo viola in pieno, credo che nessuno possa avere dubbi sul fatto che Firenze gli sia entrata nel cuore. Forse ha esagerato un po’ ed è andato a braccio, ma indubbiamente qualche regola va cambiata perché altrimenti si rischiano dieci rigori a partita. In questo modo si dà sempre adito a polemiche e dietrologie. E poi il VAR c’è apposta per essere visionato, quindi andrebbe usato in maniera migliore. Al di là di questo il 3-0 è molto pesante come risultato, anche perché le prime occasioni da gol sono state della Fiorentina. Sono stati decisivi gli episodi, dopo il secondo gol la partita è finita. Chiesa? Nelle sue caratteristiche è un esterno che deve partire da dietro e prendere velocità. In posizione più avanzata si adatta grazie alle sue capacità, ma riportarlo nella sua posizione preferita sarebbe meglio. Igor? Ha fatto una buona partita, è stato una bella sorpresa, Dalbert ha fatto abbastanza bene.