Chiambretti su Commisso: “Il migliore. Personaggio inedito e senza filtri”

Il presentatore dice la sua sul presidente viola. Il ritratto di Commisso è tutto da leggere

Conduttore di Tiki Taka e tifoso del Torino, Piero Chiambretti ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha toccato anche il tema Fiorentina. In particolare gli è stato chiesto chi è il migliore tra i presidenti di Serie A, e la risposta è stata sicuramente istrionica, in pieno stile Chiambretti: "Anche per muovere un po' le carte dico Rocco Commisso, un personaggio inedito, senza filtri e con quel linguaggio italo-americano. Persona appassionata e fuori dagli schemi".