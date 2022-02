Chi arbitrerà Fiorentina-Juventus? Due in pole position

Per Fiorentina-Juventus il nostro esperto del mondo arbitrale propende per una scelta di Rocchi fra due internazionali.

Per Firenze la semifinale di mercoledì sera contro la Juventus rappresenta da sempre 'la partita delle partite'. Abbiamo chiesto Simone Pagnini, il nostro esperto del mondo arbitrale, chi secondo lui verrà chiamato a dirigere Fiorentina-Juventus. "Non e’ facile capire chi il designatore Gianluca Rocchi stia pensando di designare per questa gara - esordisce Pagnini -. Sicuramente avendo visto come sin qui ha gestito la sua squadra arbitrale sarà un arbitro di primo piano e non un giovane. La posta in palio è importante per entrambe le squadre e poi c’è la rivalità storica tra le due squadre ed infine il ritorno dì Vlahovic a Firenze dopo il suo passaggio alla Juventus nel mercato di gennaio. Credo che la scelta, viste anche le designazioni di questa giornata, vada su Marco Guida di Torre Annunziata che ha diretto l’ultima volta i viola con il Milan a Firenze. E' un arbitro internazionale in crescita in questa stagione. L'alternativa potrebbe essere rappresentata da Massimilano Irrati di Pistoia anche se non credo che Rocchi scelga un arbitro toscano per questa gara. Non vedo alternative a questi due: Doveri ha diretto i viola di recente con l’Atalanta, Orsato la Lazio un mese fa per cui le scelte sono abbastanza precise. Mariani potrebbe essere un altro candidato per la partita, ma avendo diretto la Juventus con l’Atalanta due settimane fa, non credo che possa essere designato per questa semifinale, invece è più probabile che possa digerire l’altra semifinale il derby di Milano".