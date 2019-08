Che squadra tifano i giocatori della Fiorentina? E i calciatori che tifano viola…

Anche i calciatori hanno una squadra del cuore. Certo, quando diventano professionisti, tutto si riconduce al lavoro, ma quella parte di fede calcistica resta in un angolo del cuore. Cronache di Spogliatoio ha svelato – ricostruendo attraverso alcune interviste – le società tifate dai giocatori di Serie A. Tra quelli della Fiorentina, spicca il tifo di Marco Benassi per il Modena, squadra della sua città. Tifoso dell’Inter è invece Cristiano Biraghi, accasatosi da poche ore proprio ai nerazzurri. Spicca la fede rossonera di Federico Bernardeschi, con il Diavolo che è stato rinnegato anche da Chiesa prima di innamorarsi del viola. Tifosi gigliati sono i portieri Emiliano Viviano e Alessio Cragno, così come il difensore Mattia Bani. Il neo acquisto Pol Lirola tifa Espanyol, German Pezzella invece River Plate. Chi non ha mai nascosto la sua fede per il Marsiglia è Cyril Thereau, più di una volta esultante sui social per il club francese. Attaccato ai colori viola è Clemente Terracciano, fratello del portiere Pietro.